Krueger novi trener Buffala

New York, 15. maja - Ekipa Buffalo Sabres, ki je v hokejski ligi NHL letošnjo sezono končala na 13. mestu na vzhodu, ima novega glavnega trenerja. To funkcijo bo prevzel nekdanji v Kanadi rojeni nemški hokejist Ralph Krueger. Nemec je bil sicer od leta 2014 do letošnjega aprila direktor angleška nogometnega prvoligaša Southamptona.