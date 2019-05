V SD pozivajo k oblikovanju levo-levo-zelene večine v Evropskem parlamentu

Ljubljana, 15. maja - V SD se skupaj z evropskim zavezništvom socialistov in demokratov zavzemajo za korenite spremembe za napredno, solidarno, pravično in trajnostno EU, za kar potrebujejo tudi napredno evropsko večino, sta danes dejala Tanja Fajon in Matjaž Nemec ter ob tem pozvala k oblikovanju levo-levo-zelene večine v Evropskem parlamentu.