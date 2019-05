V Zagrebu v zgodovinski operaciji ločili siamski dvojčici

Zagreb, 15. maja - Zdravniki zagrebškega kliničnega centra (KBC) so danes objavili podrobnosti o zgodovinski operaciji, v kateri so pred dvema mesecema in pol ločili siamski dvojčici. Potrdili so, da je operacija trajala več kot 13 ur in da deklici, ki sta stari štiri mesece, lepo okrevata. Deklici sta imeli skupna jetra in črevesje.