Alibaba s poslovnimi rezultati presegla pričakovanja

Peking, 15. maja - Kitajski spletni trgovec Alibaba je med januarjem in marcem ustvaril 93,5 milijarde juanov (12,1 milijarde evrov) prihodkov, kar je 51 odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Čisti dobiček se je povečal trikratno, in sicer na 25,8 milijarde juanov (3,3 milijarde evrov). Rezultati so presegli pričakovanja analitikov.