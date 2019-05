Demokracija o nadaljnjem scenariju po ugrabitvi domačina z Bele krajine (16. 5.)

Ljubljana, 16. maja - Jože Biščak v komentarju Talec in Sorosovi hudičevi odvetniki piše, da so po dogodku ugrabitve promigrantski aktivisti v javnost spravili teorijo, da je bila ugrabitev zrežirana za potrebe evropskih volitev. Avtor meni, da so nekateri že nakazali scenarij in da lahko ilegalci izpadejo žrtve zrežirane ugrabitve s pomočjo hudičevih odvetnikov.