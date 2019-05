V Straži tradicionalni posvet o delovanju skupnih občinskih uprav

Straža, 15. maja - Predstavniki ministrstva za javno upravo ter občin in skupnih občinskih uprav so danes v Straži na tradicionalnem, že 12. strokovnem posvetu o delovanju skupnih občinskih uprav izmenjali informacije, izkušnje in predloge za izboljšanje. Danes deluje 51 skupnih občinskih uprav, vanje pa sta vključeni 202 občini, so navedli na ministrstvu.