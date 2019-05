BiH, Črna gora in Srbija na poti reševanja sporov o meji

Zagreb/Sarajevo, 15. maja - Predstavniki vlad Bosne in Hercegovine, Črne gore in Srbije so danes v Sarajevu podpisali protokol o določitvi tristranske mejne točke, ki bo temelj za dokončno demarkacijo in natančno določitev mejne črte, kar je predpogoj za trajno rešitev vprašanja meje med tremi državami.