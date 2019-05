Umrl je srbski igralec Mihailo Miša Janketić

Zagreb/Beograd, 15. maja - V Beogradu je danes v 81. letu starosti preminil eden največjih srbskih in jugoslovanskih igralcev Mihailo Miša Janketić, so sporočili iz Jugoslovanskega dramskega gledališča (JDP) v Beogradu. Odigral je več kot sto gledaliških vlog, večinoma v JDP, a je močno sled pustil tudi na filmu, televiziji in radiu, so dodali.