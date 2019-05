Seul, 15. maja - Severno Korejo pesti huda suša. Kot so danes poročali tamkajšnji mediji, je letos v državi padla najmanjša količina padavin v zadnjih 37 letih. Združeni narodi so že pred dnevi izrazili zaskrbljenost zaradi pomanjkanja hrane v tej izolirani in obubožani državi.