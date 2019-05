Novi prejemniki certifikata Družini prijazno podjetje

Ljubljana, 15. maja - Ekvilib Inštitut je danes podelil certifikate Družini prijazno podjetje 12 podjetjem. Od tega so štiri podjetja prejela osnovni, osem podjetij pa polni certifikat. Do danes se je v projekt certificiranja vključilo 275 slovenskih podjetij in organizacij, so sporočili iz neprofitne organizacije.