Berlin: Otroci žrtve nekdanje NDR bodo sedaj lažje dobili odškodnino

Berlin, 15. maja - Tisti Nemci, ki so jih v času nekdanje Nemške demokratične republike (NDR) kot otroke ali mladostnike prisilili, da so morali v državno oskrbo, bodo sedaj lažje pridobili pravico do odškodnine. Nemška vlada se je namreč 30 let po padcu Berlinskega zidu odločila, da bo olajšala pot do upravičenosti do odškodnine.