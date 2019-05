Odbor DZ prekinil razpravo o problematiki javnih naročil kmetijskega ministrstva v preteklem mandatu

Ljubljana, 15. maja - Odbor DZ za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je danes na predlog poslancev SDS začel obravnavati problematiko javnih naročil na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ko ga je vodil Dejan Židan. Poslanci SDS si med drugim želijo revizije javnih naročil s področja uporabe travnikov in gensko spremenjenih rastlin.