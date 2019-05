Tudi Levica ostro proti poseganju v zakon o minimalni plači

Ljubljana, 15. maja - Levica se je pridružila protestom sindikatov zoper poseganje v zakon o minimalni plači in bo, če bo prišlo do sprememb, sodelovala pri zbiranju podpisov za referendum, je danes v DZ dejal poslanec in koordinator Levice Luka Mesec. Kot je opozoril, je bila prav lani sprejeta novela zakona o minimalni plači temelj sodelovanja Levice s koalicijo.