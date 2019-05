Kandidati za evropske volitve zagotovili sodelovanje z invalidi

Ljubljana, 15. maja - Kandidati za evropske volitve, ki so se udeležili današnjega predvolilnega srečanja z Nacionalnim svetom invalidskih organizacij Slovenije (NSIOS), so poudarili nujnost vključevanja invalidov na vsa področja, tudi v politiko. Obljubili so, da bodo v primeru izvolitve prisluhnili invalidskim organizacijam in jim pomagali po svojih močeh.