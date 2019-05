Podpisan kodeks za manj plastičnih vrečk v trgovinah

Ljubljana, 15. maja - Minister za okolje in prostor Simon Zajc in predsednica Trgovinske zbornice Slovenije (TZS) Mariča Lah sta v Ljubljani danes podpisala kodeks za manj plastičnih vrečk za enkratno uporabo v slovenskih trgovinah. "Zgledi vlečejo," je poudaril Zajc in napovedal, da bodo podobne dogovore podpisali tudi z drugimi zbornicami.