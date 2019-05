Nogometaši Maribora z zmago v Celju do 15. naslova državnega prvaka

Celje, 15. maja - Nogometaši Maribora so v 33. krogu Prve lige Telekom Slovenije v gosteh premagali Celje s 3:1 (0:1) in si s tem tri kroge pred koncem zagotovili 15. naslov državnega prvaka. Pred branilko naslova in drugouvrščeno Olimpijo imajo nedosegljivih 11 točk prednosti.