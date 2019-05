Ob 50-letnici celjske območne OZS razstava Obrt na znamkah

Celje, 15. maja - Predsednik celjske območne Obrtno-podjetniške zbornice (OZS) Miran Gracer je danes ob 50. obletnici delovanja zbornice odprl razstavo Obrt na znamkah, ki bo na ogled do 16. junija. Avtor razstave je Tone Petek, ta pa zajema 233 originalnih znamk iz 17 države Evrope in ZDA, so danes sporočili iz celjske območne OZS.