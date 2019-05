Ljubljana, 15. maja - Z besedami pesnika Tomaža Šalamuna v recitalu Človek naj bo sojen po sanjah, ki so ga izvedli Maja Gal Štromar, Jasna Žitnik in Andrej Marinčič, so pred Moderno galerijo v Ljubljani odprli 24. slovenske dneve knjige. Do sobote zvečer bo na stojnicah pod šotorom razstavljalo skoraj 30 založnikov, pripravili so tudi spremljevalni program.