Ministrstvo: Družina ostaja osnovna in najpomembnejša družbena celica

Ljubljana, 15. maja - Na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti so ob današnjem mednarodnem dnevu družin poudarili, da z oblikovanjem ustrezne družinske politike sledijo spremembam družinskega življenja. Družina ostaja osnovna in najpomembnejša družbena celica, ločena in drugačna od ostalih oblik družbenih skupin, so navedli na spletni strani.