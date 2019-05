V moravški občini bodo do rezultatov analize prekinili protestne dejavnosti

Ljubljana, 15. maja - Minister za okolje Simon Zajc je danes sprejel predstavnike Občine Moravče z županom Milanom Balažicem, ki so mu predstavili problematiko po njihovih besedah spornega odlaganja odpadkov v občini. Dogovorili so se, da bodo počakali na rezultate analize tal, ki naj bi bili znani junija, do takrat pa bodo "ustavili vse dejavnosti protestnega značaja".