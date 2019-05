Dunking Devils v Hali Tivoli trikrat z adrenalinskim spektaklom ob 10. obletnici

Ljubljana, 17. maja - V Hali Tivoli se danes in v soboto obeta spektakelsko akrobatsko praznovanje desetletnice delovanja Dunking Devils. Poleg akrobatskega zabijanja, po katerem so Dunking Devils prepoznavni, bodo šov s 40 nastopajočimi zaznamovale dih jemajoče koreografije na trampolinskem zidu, vratolomni skoki z ruske gugalnice, posebni učinki in druga presenečenja.