Princ Edward in predsednik Pahor v deževnem Tivoliju pozdravila mlade

piše Sara Erjavec Tekavec

Ljubljana, 15. maja - Kljub dežju in nizkim temperaturam se je danes v ljubljanskem parku Tivoli zbralo več kot 200 mladih na dogodku programa Mepi, kjer so spoznavali različne veščine in pridobivali nova neformalna znanja. Pozdravila sta jih tudi britanski princ Edward in predsednik republike Borut Pahor, ki sta oba tesno povezana s programom.