Cepljenje proti HPV rešuje življenja, stroka si prizadeva za brezplačno cepljenje tudi dečkov

Ljubljana, 15. maja - V Sloveniji se premalo zavedamo, da virusi HPV ogrožajo vse, tako ženske kot moške, so poudarili udeleženci okrogle mize Ona ali on? HPV ogroža vse! Zavzeli so se za čim hitrejšo uvedbo brezplačnega cepljenja proti virusu tudi za dečke. Opozarjajo, da cepljenje proti HPV rešuje življenja.