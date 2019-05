Odbor za revidiranje javnega naročila promocije lokalnih kmetijskih in živilskih proizvodov

Ljubljana, 15. maja - Odbor DZ za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je danes ob obravnavi financiranja promocije slovenskih kmetijskih in živilskih proizvodov, za katero v SDS trdijo, da je bilo sporno, sklenil računskemu sodišču predlagati, da revidira to javno naročilo. S tem sta se strinjala tudi takratni minister Dejan Židan in zdajšnja ministrica Aleksandra Pivec.