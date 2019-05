Ljubljanska borza: Tečaji neenotno

Ljubljana, 15. maja - Tečaji delnic na Ljubljanski borzi se gibljejo neenotno, indeks je bil ob 11.15 0,09 odstotka nad izhodiščem. Največ prometa je z delnicami NLB, ki ostajajo na izhodišču, in Krke, ki se cenijo. Padajo tudi delnice Intereurope in Telekoma. Indeks navzgor vlečejo delnice Cinkarne Celje, ki so pridobile 2,8 odstotka, Zavarovalnice Triglav in Petrola.