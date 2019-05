Evropske borze prekinile rast

Frankfurt/Pariz/London, 15. maja - Evropske borze so ob začetku današnjega trgovanja prekinile rast, ki so jo zastavile v torek. Med vlagatelji je začasno popustila zaskrbljenost zaradi zaostritve trgovinskega spora med ZDA in Kitajsko, saj naj bi se dialog med največjima svetovnima gospodarstvoma nadaljeval, vendar pa je zagon že popustil.