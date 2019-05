V Zlatoličju slovesno ob 50-letnici največje slovenske hidroelektrarne

Starše, 15. maja - V Hidroelektrarni Zlatoličje so danes slovesno obeležili 50 let od uradnega začetka obratovanja te največje slovenske hidroelektrarne. Zbrane je nagovoril predsednik vlade Marjan Šarec, ki je pozval k sodelovanju in dejanjem. "Če želimo biti neodvisna in energetsko samostojna država, se moramo usesti skupaj in sprejeti dejanja," je dejal.