Mariborska Opera z novo postavitvijo Fausta

Maribor, 15. maja - V Slovenskem narodnem gledališču Maribor bodo v petek premierno uprizorili opero Charlesa Gounoda Faust pod taktirko Gianluce Martinenghija in v režiji Piera Francesca Maestrinija. "Faust je večna zgodba o iskanju trenutka, resnice, večne mladosti. Gre za vprašanja, ki so aktualna vedno bila in vedno bodo," je poudarila sopranistka Sabina Cvilak.