Curry ponesel prvake do vodstva v finalu zahoda

Oakland, 15. maja - Prvaki severnoameriške košarkarske lige NBA Golden State Warriors so na uvodni tekmi finala zahodne konference prepričljivo, s 116:94, premagali Portland Trail Blazers in tako povedli v seriji z 1:0. Prvo ime tekme je bil s 36 točkami, sedmimi podajami in šestimi skoki zvezdnik domačih Stephen Curry.