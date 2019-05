Na veleposlaništvu v ZDA promocija alpske kulinarike in pohodniške poti Juliana

Washington, 15. maja - Na slovenskem veleposlaništvu v Washingtonu se je v ponedeljek začela promocija alpske kuhinje in pohodniške poti Juliana. Kulinariko predstavljajo Jože Godec iz penziona Resje v Bohinju, Uroš Štefelin iz Vile Podvin v Radovljici in Tomaž Sovdat iz Dobre Vile v Bovcu. Promocijska akcija bo potekala do četrtka.