Mariborčani imajo znova priložnost za potrditev naslova

Ljubljana, 15. maja - Nogometaši bodo danes končali 33. krog Prve lige Telekom Slovenije. Ta bi lahko bil odločilen glede naslova prvaka. Maribor bo prišel do 15. zvezdice, če v Celju osvoji najmanj točko in če Olimpija doma izgubi proti Domžalam oziroma če zmaga v Celju in Olimpija ne zmaga.