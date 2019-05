Ljubljano bo od drevi razsvetljevala Svetlobna gverila

Ljubljana, 16. maja - Raziskovanje meja je v ospredju letošnjega 13. mednarodnega festivala svetlobe Svetlobna gverila. Festival bo preko več instalacij v Galeriji Vžigalica in njeni okolici zasvetil drevi ob 21.30. Na festivalu bodo predstavljena dela, ki raziskujejo ločnice med imaginarnim in realnim, med javnim in zasebnim, med preteklostjo in sedanjostjo.