Na RTVS zabeležili primer ošpic

Ljubljana, 14. maja - Na Radioteleviziji (RTVS) Slovenija so zabeležili en primer ošpic. Nemudoma so se povezali z epidemiološko službo NIJZ in začeli izvajati preventivne ukrepe za preprečitev širjenja bolezni. Vsi, ki so bili v kontaktu z obolelo osebo, so dobili ustrezna navodila, kako v tem primeru ravnati, in so jih tudi že obravnavali v zdravstvenih ustanovah.