STA soočenje: Liste o mladih in starejših

Ljubljana, 16. maja - Stranke in liste, ki bodo sodelovale na majskih evropskih volitvah, so za urejanje področja mladih in starejših izpostavile precej različne ukrepe in prednostna področja, ki bi jih morala Evropska unija urediti oziroma nadgraditi. Imajo pa skoraj vse svoje predloge in ideje za izboljšanje tega področja.

STA je strankam in listam, ki se bodo potegovale za sedeže v Evropskem parlamentu, zastavila naslednja vprašanja:

Naštejte tri področja/ukrepe, ki jih mora EU urediti/nagraditi/sprejeti za boljšo perspektivo mladih v uniji in še tri za bolj varno in dostojno starost.

SMC

Po mnenju stranke so za mlade prioritetna področja preprečevanje prekarnosti, stanovanjska politika in izobraževalni sistem, ki bo mlade opremil s pravimi znanji. Za varno in dostojno starost moramo narediti več za primerna delovna mesta za starejše ter na področju dolgotrajne oskrbe in ukrepih za zagotavljanje dostojnih pokojnin, menijo.

Gibanje Zedinjena Slovenija

O boljši perspektivi mladih ter varni in dostojni starosti lahko po mnenju gibanja govorimo le, če lahko dostojno preživimo z zasluženo plačo oziroma pokojnino, imamo čisto okolje (vodo, zrak in celotno naravo) ter nas ni strah živeti v svojih vaseh, soseskah in mestih ter potovati kamor želimo. "Ukrepi naj zagotovijo točno to," pozivajo.

Zeleni Slovenije

Skrb po njihovi oceni predstavlja robotizacija in izguba delovnih mest, ki jih bo treba nadomestiti z delovnimi mesti v drugih sektorjih. Digitalizacija pa predstavlja priložnost, kjer smo v Sloveniji upravičeno ambiciozni, menijo. Na področju izobraževanja si želijo ukrepe, ki bi šli v smeri sodelovanja z gospodarstvom in več prakse.

Dobra država

Za varnost mladih in starih je ključnega pomena uspešno gospodarstvo, menijo.

SNS

Za perspektivo mladih je po njihovem mnenju potrebno brezplačno šolanje, možnost izobraževanja po vsej EU in možnost raziskovanja po vsej EU. Za dostojno starost pa zagovarjajo transfer denarja, namenjenega oskrbi migrantov, v domove za starejše, v zagotovitev primerne zdravstvene oskrbe in v možnosti ustreznega preživljanja prostega časa.

Lista Povežimo se

Prioritete liste so zaščita okolja, nadaljnja varna digitalizacija in socialna pravičnost. Za boljšo perspektivo mladih moramo prepovedati prekarne oblike dela, menijo. Zagovarjajo uvedbo 20-odstotne kvote za mlade do 30. leta starosti za volitve na ravni cele EU. Uveljaviti moramo minimalni evropski mesečni dohodek ter mlajše, ki skrbijo za starejše, davčno razbremeniti, dodajajo.

LMŠ

Pri stranki zagovarjajo ukrepe, ki omogočajo uresničitev individualnih načrtov in ambicij mladih, na primer reševanje stanovanjskega problema, vstop na trg dela ipd.

NSi

Za mlade zagovarjajo večjo povezanost šolstva in gospodarstva, spodbude za ustanovitev podjetja na podlagi dobre in trajnostne ideje in podporo mladim na podeželju. Na področju starosti pa si med drugim želijo spodbude za nadgradnjo pokojninskega sistema, da bo omogočal dostojno življenje, podporo vseživljenjskemu učenju in omogočanje dela, če ljudje želijo delati.

SDS in SLS

Kot prednostne naloge mladinske politike navajajo reševanje stanovanjske problematike mladih, povečevanje sredstev za boj proti brezposelnosti mladih in olajšanje prehoda iz izobraževanja na zaposlitev. Na področju starejših je po njihovem mnenju treba začeti s koordinacijo pokojninskih sistemov v EU, nameniti več sredstev za raziskave demence in raka ter za programe in storitve, ki lajšajo življenje starostnikov.

Domovinska liga

Na področju mladih zagovarjajo izboljšanje kvalitete izobraževalnih institucij, spremembo programa Erasmus od študentskega turizma k akademski odličnosti in uvedbo evropskega štipendijskega sklada. Omogočiti je treba podaljšano delovno aktivnost s preprečevanjem diskriminacije starejših, izboljšati dostopnost javnega prevoza in spodbujati aktivno staranje, še menijo.

SD

Za krepitev ustvarjalnega potenciala mladih moramo odpraviti vse notranje ovire pri prostem gibanju, zaposlovanju in bivanju, uveljaviti je treba jamstvo za otroke in okrepiti jamstvo za mlade, menijo. Starejšim je po njihovem mnenju treba omogočiti brezplačno vseživljenjsko učenje, urediti dolgotrajno oskrbo in poskrbeti za skupni temeljni dohodek.

Levica

Zagovarjajo socialno prenovo EU, saj so mladi najbolj ogroženi zaradi prekarnosti in najpogosteje brezposelni, vzpostaviti je treba investicijski program za zeleno prenovo Evrope oz. Zeleni New Deal, saj bodo mladi živeli v svetu, ki ga bodo zaznamovale podnebne spremembe. Zavzemajo pa se še za demokratizacijo, saj je edini način, da ustavimo propadanje, da državljani dobijo besedo pri odločanju v EU.

DeSUS

Spodbujajo odpiranje delovnih mest z visoko dodano vrednostjo in visokim ustvarjalnim potencialom. Zagovarjajo še krepitev položaja družinskega podjetništva in močno okrepitev stanovanjske neprofitne gradnje.

SAB

Grozi nam, da bo skrajna desnica na podlagi lažnih obljub dobila večino v Evropskem parlamentu in uničila EU, opozarjajo. Glavni ukrep za mlade in stare je zato po njihovem mnenju oditi na volitve in izbrati politike, ki bodo povezovanje držav v EU ohranili, s tem pa zaščitili odprte notranje meje, enotni trg, razvojna sredstva, varnost, mir in blaginjo.

* Odgovori so navedeni po vrstnem redu strank oziroma list, kot bodo navedene na glasovnici za evropske volitve