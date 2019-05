Na TV Slovenija nova dokumentarna serija o življenju in sprejemanju novih sosedov

Ljubljana, 19. maja - TV Slovenija bo ponudila novo dokumentarno serijo Novi sosedje, ki bo predstavljala zgodbe ljudi, ki so iz različnih razlogov zapustili svoje nekdanje domove in se integrirati v novo okolje. Obenem bo prestavljeno tudi soočenje lokalnih prebivalcih z novimi sosedi. Serijo bo 20. maja uvedla pripoved o Branku in Atifi.