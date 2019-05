Slovenca z otroškim varnostnim jopičem Kidoneye na Kickstarterju

Ljubljana, 19. maja - Na globalni platformi za množično financiranje Kickstarter sta Urška Logar in Boris Deanovič ta teden zagnala kampanjo, s katero želita na globalnem trgu priti do zagonskega kapitala za prvi vsestranski otroški varnostni jopič, ki sta ga poimenovala Kidoneye. Kot pravi Logarjeva, ta s 15 funkcijami omogoča, da je otrok varen in viden.