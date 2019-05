Mimoidoči in policisti v Lescah uspešni pri oživljanju voznika

Lesce, 14. maja - Mimoidoči in policisti so v ponedeljek popoldan ob cesti med Bledom in Lescami uspešno posredovali pri reševanju voznika, ki je zaradi zdravstvenih težav zapeljal s ceste. Timsko delo je bilo uspešno, voznika, ki so ga na kraju dogodka oživljali, pa so nato odpeljali v zdravstveno ustanovo, so danes sporočili s Policijske uprave Kranj.