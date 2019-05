Na območju Ilirske Bistrice odkrili 74 ilegalnih prebežnikov

Ilirska Bistrica/Ribnica, 14. maja - Policisti iz Ilirske Bistrice so od ponedeljka zjutraj do danes obravnavali 74 ilegalnih prehodov državne meje. Tujce, med katerimi je največ državljanov Afganistana, bodo danes vrnili hrvaškim varnostnim organom, so sporočili s Policijske uprave (PU) Koper. Na območju PU Ljubljana so medtem prijeli 10 tujcev, med katerimi je eden zaprosil za azil.