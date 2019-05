Računsko sodišče zadovoljno z ukrepi šol na področju prehrane

Ljubljana, 14. maja - Računsko sodišče je po lanski izvedbi prečne revizije pravilnosti in učinkovitosti ravnanja s hrano v šestih osnovnih šolah, v kateri je eni od šol izreklo negativno mnenje, petim pa mnenje s pridržkom, zdaj v treh primerih izdalo še porevizijsko poročilo. V OŠ Vižmarje Brod, Šmihel in Milojke Štrukelj Nova Gorica so ukrepe ocenili kot zadovoljive.