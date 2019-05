Mednarodni dan družin letos poudarja pomen podnebnih ukrepov

Ljubljana, 14. maja - Letošnji mednarodni dan družin, ki ga bomo zaznamovali v sredo, se osredotoča na 13. cilj trajnostnega razvoja - podnebne ukrepe. V Zvezi prijateljev mladine Slovenije se dnevu pridružujejo že 25. leto zapored, v tem času pa so ga razširili na teden družin od 15. do 22. maja. Na pomembno vsebino dneva družin so opozorili tudi v Slovenski karitas.