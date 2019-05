Evropske borze uvodoma z rastjo

London/Frankfurt/Pariz, 14. maja - Indeksi na evropskih borzah so se uvodoma obarvali zeleno in nekoliko nadoknadili ponedeljkove izgube, ki jih je sprožila zaskrbljenost zaradi zaostrovanja trgovinske vojne med ZDA in Kitajsko, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Trgovinska vojna sicer ostaja v središču pozornosti vlagateljev, dodaja agencija.