STA soočenje: Liste o brexitu

STA je strankam in listam, ki se bodo potegovale za sedeže v Evropskem parlamentu, zastavila naslednje vprašanje:

Brexit je paradoksalno okrepil enotnost EU. Kako bo odhod Velike Britanije na unijo vplival na srednji rok? Je mogoče, da bi se še katera od držav odločila za tak korak?

SMC

Brexit je po njihovem mnenju negativna odločitev za vse. Verjamejo, da bo na srednji rok prišlo do takšnega odnosa, ki bo vsaj na najpomembnejših področjih skupnega interesa vzpostavil nadaljnje tesno sodelovanje. S to izkušnjo smo se vsi nekaj naučili za prihodnost, upajo.

Gibanje Zedinjena Slovenija

Brexit lepo kaže, kako interesi korporacij prevladujejo nad referendumskimi odločitvami ljudstva. Danes je blokiran, da izražena volja Britancev ne bi postala vzor drugim državam. Zavzemajo se za "Slo-ven"(izstop Slovenije iz EU op. p.) prav zaradi kršitev temeljnih človekovih pravic v EU.

Zeleni Slovenije

Menijo, da je brexit posledica vse večje centralizacije ter odtujenosti od ljudi. Ocenjujejo, da bo negativno vplival tako na EU kakor tudi na Veliko Britanijo. Upajo na drugi referendum, s čimer bi rešili predvsem mlajšo generacijo v Veliki Britaniji, ki brexitu močno nasprotuje.

Dobra država

Po njihovem mnenju smo pozabili, da je EU porok politične stabilnosti. Glavni promotor brexita (britanski evroposlanec Nigel Farage op. p.) ima nemško državljanstvo, opozarjajo.

SNS

Brexit ni okrepil enotnosti EU, ampak je pokazal, da EU ne ve, kaj hoče in da ne zna rešiti tega vprašanja, menijo. Bruselj kupuje čas in prelaga odločitve na London, ki čaka, kaj bo storila EU. Zdi se jim verjetno, da bo še katera država izstopila iz EU, tudi Slovenija bi lahko razmislila o tem.

Lista Povežimo se

Brexit je nacionalna in evropska katastrofa in posledica desetletij demagogije britanskih vlad, ki so za lastno nesposobnost krivile Bruselj in si prilaščale evropske uspehe. Je posledica politične in osebne zaslepljenosti elite konservativcev ter preračunljivosti laburistov, so zapisali.

LMŠ

Opozarjajo, da bomo posledice brexita za pretok blaga, storitev, kapitala in delovne sile občutili tako državljani kot gospodarski subjekti in politika. Prepričani so, da bo brexit šola za celotno unijo in da se za izstop ne bo odločila nobena druga država.

NSi

Britanci so po njihovem skočili v bazen brez vode. Ne verjamejo, da bo prišlo do popolnega izstopa. Če se ni zmožna odločiti politična elita, naj znova odločijo ljudje, saj so jim posledice zdaj znane. Tudi napovedi za britansko gospodarstvo so slabe, opozarjajo.

SDS&SLS

Posledice brexita bodo odvisne od oblike izstopa in dolžine prehodnega obdobja, neurejen izstop pa bi zagotovo vplival na vsakdan Evropejcev v Veliki Britaniji. Menijo, da se trenutno za izstop ne bi odločila nobena druga država, saj je zaupanje v EU največje po letu 1983.

Domovinska liga

Menijo, da je brexit simptom bolezni EU. Odhaja država, ki predstavlja 20 odstotkov BDP EU, vojaško najmočnejša članica z najstarejšo demokracijo. "Evrofanatiki" se iz brexita niso naučili ničesar, ampak nadaljujejo z običajnim delom in pričakujejo drugačne rezultate, kar pa ne bo uspešno, opozarjajo.

SD

Izpostavljajo, da je še možno, da brexita ne bo, če pa se bo zgodil, je v interesu vseh, da se zgodi dogovorno. Dodajajo, da izstopov in ekstremov ne moremo predvideti, so pa očitna posledica neodgovornosti populistov in nevarnosti, ki jih ti predstavljajo v Evropi.

Levica

Britanijo je iz EU odpeljal desničarski populizem, poudarjajo. Državljani EU smo s tem dobili signal, da ne moremo več odločati niti o usodi lastnih držav. Ta udarec demokraciji je po njihovem sprožil val evroskepticizma, ki ne bo pojenjal, dokler se EU ne demokratizira.

DeSUS

Izpostavljajo, da nihče ne ve, kaj se bo zgodilo z Veliko Britanijo. EU mora krepiti povezavo med državami, ki se zavedajo dobrobiti članstva in hkrati učinkovito odgovoriti na pereče probleme. Ko bo več ljudi vsak dan doživljalo koristi članstva, bo manj prostora za ideje o razgradnji Evrope.

SAB

Brexit je po njihovem opomin vsem, da je treba na volitve. Mnogi Britanci, zlasti mladi, si želijo, da bi čas lahko zavrteli nazaj in šli na referendum. Izpostavljajo pomen tokratnih volitev, ki se jih je treba udeležiti in na njih podpreti ohranitev prednosti EU ter večji vpliv Slovenije.

* Odgovori so navedeni po vrstnem redu strank oziroma list, kot bodo navedene na glasovnici za evropske volitve