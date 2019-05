Tekmovanje biotehniških šol letos s poudarkom na kulturni dediščini

Ljubljana, 14. maja - Konzorcij biotehniških šol Slovenije danes organizira 5. tekmovanje v znanju in spretnostih dijakov in študentov, ki se bodo preizkusili v več kategorijah na temo kulturne dediščine in tradicije. Poleg tekmovanja bo potekalo tudi več predstavitev in delavnic. Zbrane bo nagovoril minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek.