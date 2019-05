Veter v ponedeljek povzročal težave, danes popoldne bo oslabel

Ljubljana, 14. maja - V ponedeljek so na upravi za zaščito in reševanje zabeležili več intervencij zaradi močnega vetra. Kot so zapisali, so dežurni delavci komunalnih in cestnih podjetij ter gasilci iz 51 prostovoljnih gasilskih društev in štirih poklicnih gasilskih enot posredovali v skupno 55 dogodkih. Po napovedi agencije za okolje (Arso) bo veter popoldne oslabel.