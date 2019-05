Pri WhatsAppu odkrili načrte vdora v pametne telefone

San Francisco, 14. maja - Aplikacija WhatsApp, ki je v lasti Facebooka, je bila tarčna načrtnih vdorov v pametne telefone, s katerimi so hekerji na daljavo na telefone namestili programsko opremo za nadzor. WhatsApp je v ponedeljek zvečer sporočil, da so napako že odpravili in vseh 1,5 milijarde uporabnikov aplikacije pozval, naj aplikacijo posodobijo.