Od nedelje na Obali in Krasu spet na voljo brezplačni avtobusni liniji za prevoz koles

Štanjel/Koper, 18. maja - Med letošnjo kolesarsko sezono bosta ob koncih tedna spet vozili dve brezplačni avtobusni povezavi za kolesarje med slovensko Istro, Krasom in italijanskim Gradežem. Avtobus s prikolico (KoloBus) za kolesa bo začel voziti med Koprom in Krasom že to nedeljo, drugi, čezmejni, med Koprom in Gradežem, pa 8. junija.