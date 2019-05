Velenje, 14. maja - Nekaj po 4. uri je voznik tovornega vozila, v Paki pri Velenju zapeljal z vozišča in umrl na kraju nesreče. Cesta je zaradi ogleda prometne nesreče in odstranjevanja posledic zaprta v obe smeri. Obvoz je na relaciji Dobrna-Vitanje-Mislinja-Slovenj Gradec, so sporočili s Policijske uprave Celje.