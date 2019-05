Newyorški župan De Blasio sprožil kampanjo za okolje v avli Trumpove stolpnice

New York, 14. maja - Newyorški župan Bill de Blasio je v ponedeljek uradno sprožil mestno kampanjo za t. i. Zeleni New Deal, s katerim bi zmanjšali izpuste toplogrednih plinov. Simbolno jo je začel v avli stolpnice ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki ne priznava, da so podnebne spremembe posledica človeških dejanj.