Na okrogli mizi SMC izpostavili pomen soglasja na področju razvoja prometa v Sloveniji

Ljubljana, 13. maja - Na današnji okrogli mizi SMC z naslovom Ljubljansko prometno vozlišče in evropska kohezijska politika so sodelujoči delili poglede na dileme trajnostne mobilnosti. Opozorili so na pomen večjega soglasja na področju razvoja prometa tako v državi kot v prestolnici. Odločevalci morajo stopiti skupaj in ugotoviti, kaj zares potrebujemo, so poudarili.