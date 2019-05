V Šrilanki po napadih na muslimane uvedli policijsko uro

Kolombo, 13. maja - V Šrilanki so danes uvedli policijsko uro, da bi preprečili stopnjevanje medetničnega in medverskega nasilja, potem ko je severno od prestolnice Kolombo prišlo do nasilnih napadov množic na mošeje ter trgovine in drugo lastnino muslimanov, poročajo tuje tiskovne agencije.